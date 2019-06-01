المحكمة العليا في السعودية تصدر بيانا بشأن عيد الفطر

أصدرت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت، بيانا بشأن رؤية هلال شهر شوال.

ودعت المحكمة في بيانها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت المحكمة في البيان: "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال".

وأشارت إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

وطلبت المحكمة ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.