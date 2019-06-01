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18:56 01 يونيو/ حزيران 2019
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    عبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان

    في "توقيت دقيق"... تفاصيل اجتماع السيسي وولي العهد السعودي

    © Sputnik . Egyptian presidency
    العالم العربي
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    التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتباحثا في عدة قضايا ذات اهتمام مشترك.

    وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري خصوصا.

    وأضاف راضي أن السيسي والأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى عدد من الملفات المطروحة في الخليج بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالشأن السوري واليمني والليبي.

    وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد توافقا على أهمية مواصلة التشاور بين البلدين في ظل "التوقيت الدقيق" الذي تتسارع فيه التطورات في المنطقة.

    وجرى اللقاء على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها مكة، الجمعة، وبعد يوم من القمتين العربية والخليجية اللتان عقدتا في نفس المدينة السعودية. 

    وأكد البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكة المكرمة، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

    ورفض البيان أي قرار غير قانوني وغير مسؤول باعتراف مزعوم، باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

    كما أكد بيان قمة مكة، على الدعم المتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1976، وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حماية حق العودة للاجئين.

    وطالب البيان بدعوة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة.

    محمد بن سلمان في أمريكا
    © AP Photo / Cliff Owen
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    وجدد الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمهم للقضية الفلسطينية، والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية في المحافل الدولية.

    كما ندد البيان وطالب بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية واعتبارها أراضي عربية محتلة.

    ودعم البيان السعودية والإمارات منددا بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات.

    وأكد البيان دعم القمة للحكومة والشعب اللبناني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، للإسهام في تحقيق الانجازات الإصلاحية  والنهوض بالاقتصاد بما يعزز الاستقرار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار السيسي, أخبار مصر, البيان الختامي لقمة التعاون الإسلامي, محمد بن سلمان, عبد الفتاح السيسي, السعودية, مصر
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