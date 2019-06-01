"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية في نجران جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، مقتل عسكريين يمنيين بهجوم للجماعة على مواقع في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها نفذوا عملية هجومية قبالة السديس في نجران، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين اليمنيين.

وأشارت إلى إحباط الجماعة زحفا واسعا لقوات يمنية على مواقع في مربع شجع بنجران.

ووفقا لـ"المسيرة"، ألحقت "أنصار الله" ومدفعيتها بالقوات اليمنية خسائر في الأرواح وأُعطبت مدرعة بعبوة ناسفة وآلية أخرى، خلال صد الزحف.

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 22 أيار/مايو المنصرم، مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني بعملية هجومية على مواقع في مربع شجع بنجران.

وسيطرت قوات الحكومة الشرعية، في 29 نيسان/أبريل المنصرم، على مربع شجع بالكامل ومواقع أخرى بالقرب منه التابعة إدارياً لمنطقة الرزامات في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، حسب الجيش.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.