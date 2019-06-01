السعودية... تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز

المسافرين الكرام:

يبدأ مطار الملك عبد العزيز (الصالة رقم 1) اعتباراً من الأحد المقبل 14 ابريل 2019م ، تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى مطار #أبها، ليصل مجموع الوجهات إلى 20 وجهة عبر المطار الجديد.#الوجهة_الجديدة pic.twitter.com/9Q5A5fztYo