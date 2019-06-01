السعودية... تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.
المسافرين الكرام:— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 10, 2019
يبدأ مطار الملك عبد العزيز (الصالة رقم 1) اعتباراً من الأحد المقبل 14 ابريل 2019م ، تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى مطار #أبها، ليصل مجموع الوجهات إلى 20 وجهة عبر المطار الجديد.#الوجهة_الجديدة pic.twitter.com/9Q5A5fztYo
وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)