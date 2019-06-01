الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سوريا على شمال إسرائيل دون إصابات

رام الله — سبوتنيك. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه الحرمون (جبل الشيخ)"، متابعا، "لا توجد إصابات، والتفاصيل قيد الفحص".

وكانت القوات الإسرائيلية في الجولان جددت يوم الخميس أمس الأول خرقها لخط "ألفا" باتجاه عمق المنطقة "المنزوعة السلاح"، التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1974 لفصل القوات بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول والتي تعد منطقة عمل قوات "الإندوف" على شريط الفصل قرب بلدة جباثا الخشب أقصى ريف القنيطرة الشمالي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اخترقت اليوم شريط الفصل بين شطري الجولان وبالتحديد غرب حرش جباثا الخشب".

وأوضح المراسل الذي رافق قوات الأندوف على بعد أمتار من الدبابات الإسرائيلية شرقي خط ألفا، أن هذه المنطقة كانت تقع لسنوات تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى مدعومة من إسرائيل.

وبعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء السياج الفاصل وسد المعابر والثغرات التي كانت قد افتتحتها سابقا لتسهيل مرور مسلحي تنظيم (ألوية الفرقان) و(جبهة النصرة) من وإلى الأراضي المحتلة، كما بدأت برفع سواتر ترابية وردم الخنادق في المنطقة.