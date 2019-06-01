بالفيديو... صاعقة رعدية مرعبة تضرب سعودي خلال توثيقة أمطار مكة

وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 1, 2019
نجاة شخص من صاعقة رعدية قوية أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في #مكة_المكرمة.|عبر: @Saud_Alshuaili pic.twitter.com/LluKnwfrLQ
يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم.
وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.
وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".
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