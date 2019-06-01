الحكمة والردع والحزم... وزير عربي يتحدث عن "فرصة سانحة"

وقال قرقاش في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب".

نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2019

​وتابع بأن "الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي".

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدته: "بعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي".

وبعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2019

​وقال قرقاش إنه "مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد و لكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".

ومع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد و لكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2019

​وعقد في السعودية الخميس الماضي، ثلاث قمم، الأولى كانت القمة الخليجية الطارئة التي دعت لها السعودية لمواجهة التدخلات الإيرانية، وتلتها في نفس اليوم قمة عربية طارئة، لبحث الموقف العربي من الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وفي اليوم التالي مباشرة انعقدت قمة دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة السعودية.