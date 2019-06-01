"الدفاع والأمن القومي" الليبية تكشف حقيقة "قوائم الإرهاب" المنتشرة

قال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن اللجنة تعمل على إعداد قوائم الإرهاب التي تضم شخصيات وكيانات تابعة لتنظيم الإخوان والتنظيمات الأخرى الإرهابية في ليبيا.

وبحسب بيان للجنة الدفاع والأمن القومي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أكد الميهوب أن إعداد القوائم لم ينته بعد، وأن القوائم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة، وأن الهدف من نشرها إثارة البلبة والفتنة.

وشدد الميهوب على أن القوائم التي تعد ليست عشوائية وأنها تراعي الدقة في الأسماء والكيانات التي ستعلنها في وقت لاحق بما يتماشى مع القانون بعد توافر الأدلة القاطعة والبراهين التي تؤكد تبعية المنظمات للجماعات الإرهابية المختلفة في ليبيا، حسب نص البيان.

وأشار الميهوب إلى أن اللجنة تراعي الفرق بين قيادات تنظيم الإخوان والمناصرين له من العامة، حيث إن القيادات الإخوانية متورطة في عمليات تمويل للإرهاب في ليبيا وخارجها، وأن المناصرين لهم عليهم مراجعة أنفسهم بحكم أن الجماعة أصبحت إرهابية طبقا لقرار مجلس النواب الليبي وينطبق على أفرادها مواد القانون الخاص بذلك، بحسب البيان.

رئيس حكومة الوفاق الوطني #فائز_السراج يقول إن وحدة #ليبيا خط أحمر وأن خيار التقسيم خيار غير مطروح pic.twitter.com/gEU47K19EN — S∩Ⴈ⊥∀N ❄️ (@SULTAN01990) May 31, 2019

وحذر الميهوب من "محاولات البعض للفتنة وإثارة البلبلة التي تسعى لها العناصر والجماعات الإرهابية والكيانات المساندة لها".

وطالب الميهوب المجتمع الدولي بضرورة وقف عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها تركيا إلى ميناء طرابلس. محذرا من نقل مواد متفجرة إلى ليبيا لاستخدامها في عمليات إرهابية تقوم بها العناصر التي نقلت إلى الداخل الليبي عبر ميناء مصراتة، بحسب البيان.