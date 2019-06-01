"أطباء السودان": إطلاق نار على اعتصام الخرطوم ووفاة شاب

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المشاركة في الاعتصام ضد المجلس العسكري الانتقالي، أن متظاهرا لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار بمحيط الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم — سبوتنيك . وقال بيان للجنة، اليوم السبت، "ارتقت روح شهيد عشريني آخر، تعرض لإصابة بالرصاص الحي في الرأس، بعد دخوله العناية المكثفة".

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

إلا أن الجماعات الاحتجاجية تصر على نقل السلطة لحكومة مدنية، وتوقفت المفاوضات الأخيرة بين الجانبين.

غشونا قالو في متفلتين في شارع النيل بيتعدوا علي المواطنيين

بلعنا الطعم وقلنا هم ماتبع الاعتصام

هاجموهم سكتنا عشان فلنا ديل مجرمين ومساطيل

ركزوا في الفيديو التحت ده الضرب ده في شارع كبري الحديد مع اكبر ترس بين السكة حديد وسور جامعة الخرطوم

والتعليق ليكم #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/fQze218hs5 — 🇸🇩 HOSHA 🇸🇩 (@WADHOSHA) June 1, 2019

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أطلقت قوات الشرطة العسكرية النيران باتجاه معتصمين عند جسر النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 500 متر عن مقر الاعتصام المستمر منذ أكثر من شهر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأطلقت القوات النيران عقب اشتباكات وقعت مع المعتصمين، أثناء محاولة الشرطة العسكرية إزالة متاريس نصبها المعتصمون تحت الجسر.

واحتمي مئات المعتصمين داخل مسجد جامعة الخرطوم القريب من الموقع، من إطلاق النيران. وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المشاركة بالاعتصام، إن الحوادث أسفرت عن إصابة 11 شخصا.

فيما اتهم بيان لإعلان قوى الحرية والتغيير، الذي يتزعم الاعتصامات، القوات الأمنية بـ "استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل، ولا تعير اهتماماً لحياة الأبرياء على الرغم من التواصل المستمر للجنة الأمنية مع لجنة العمل الميداني".