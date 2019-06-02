الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ"أنصار الله" في الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، صد هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

القاهرة — سبوتنيك . وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التقدم، باتجاه مواقع محررة شمال مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وكبدتهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى "رصد الجيش تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

ووفقاً للجيش، "حشد الحوثيون مجاميع من عناصرهم، معززين بعدد من الآليات القتالية، في أطراف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا".

جانب من المعارك الشرسة التي شهدتها جبهات القتال غرب وشمال مدينة #تعز، بين قوات الجيش و #الحوثيين، ويظهر في الصورة تبادل مكثف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك الدبابات والمدفعية..

*المقطع من تصوير "محمد مهيوب".#اليمن_الجمهوري pic.twitter.com/FUwVZYt8PT — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) May 30, 2019

من جهة أخرى، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بقصف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا جنوب الحديدة بـ 25 قذيفة مدفعية و5 صواريخ كاتيوشا.

وأضافت ان الجيش أطلق 7 قذائف هاون وصاروخاً موجة على مناطق جنوب شرقي مديرية حيس، في حين استهدف بالرشاشات جولة موبايل وأطراف شارع الخمسين وحارة الضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.