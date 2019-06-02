مقتل 5 من "أنصار الله" على الحدود السعودية اليمنية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة "الشرعية" مقتل مقتل 5 من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مواجهات وقعت في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ودارت مواجهات، السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت".

وأشار الموقع التابع للحكومة اليمنية إلى أن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر الحوثيين التقدم باتجاه المجمع الحكومي في مديرية المتون غرب الجوف".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين، واجبارهم على التراجع، بعد مقتل 5 من عناصرهم، وجرح آخرين".

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السبت، كذلك صد هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التقدم، باتجاه مواقع محررة شمال مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وكبدتهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى "رصد الجيش تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

ووفقاً للجيش، "حشد الحوثيون مجاميع من عناصرهم، معززين بعدد من الآليات القتالية، في أطراف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا".

ومن جهتها اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بقصف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا جنوب الحديدة بـ 25 قذيفة مدفعية و5 صواريخ كاتيوشا.

وأضافت ان الجيش أطلق 7 قذائف هاون وصاروخاً موجة على مناطق جنوب شرقي مديرية حيس، في حين استهدف بالرشاشات جولة موبايل وأطراف شارع الخمسين وحارة الضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.