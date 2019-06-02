غضب في السعودية بسبب مأساة الـ"10 ساعات"... والسلطات تعلق

وبحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية فإن الانقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات أمس السبت في مناطق جازان وعسير ونجران.
ومن جانبه وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.
#أمير_جازان يوجه بمتابعة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة..@ALKAHRABA @AlkahrabaCare#جازان pic.twitter.com/fUGrd2ovxe— إمارة منطقة جازان (@jazangov) June 1, 2019
وهو التوجيه ذاته الذي وجهه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأكد على أنه يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، وشكل فريقاً لمتابعة المشكلة.
أمير #عسير يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، ويشكل فريقاً لمتابعة المشكلة مع @alkahraba وبدأت الخدمة تعود تدريجياً في #ابها "جزئي" و #تثليث #تنومه #احدرفيده #بيشه #بلقرن #النماص #ظهران_الجنوب و #سراة_عبيدة pic.twitter.com/yynGebCL0R— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 1, 2019
واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، وأرجعت ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.
#السعودية_للكهرباء تعتذر للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، ونؤكد أن فرقنا الفنية الميدانية بدأت العمل حاليا لإعادة الخدمة تدريجيا. وسنوافيكم بشكل دوري بالتفاصيل.— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 1, 2019
حفظكم الله ورعاكم https://t.co/EhZqs5MzdY pic.twitter.com/4EJTdWbrjc
ووفقا لموقع "المواطن" "انهالت شكاوى المواطنين في مناطق عديدة غالبيتها في الجنوب بسبب انقطاع الخدمة، وكسر الآلاف صيامهم السبت على ضوء الجوالات والشموع في انتظار حل من الكهرباء لإعادة التيار وممارسة الحياة الطبيعية، إلا أن الشركة لم تتحرك — بحسب البعض- بالشكل المناسب لمواجهة هذه الأعطال المتكررة".
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 1, 2019
بعد انقطاع #الكهرباء في المنطقة الجنوبية.. زحام شديد وتكدس أمام محطات الوقود والصرافات الآلية التي لم ينقطع عنها التيار الكهربائي. pic.twitter.com/alqsHf64rF
وهاجم عدد من مستخدمي "تويتر" في السعودية المسؤولين في "كهرباء السعودية"، واستغاث أحدهم بالملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي.
#السعودية_للكهرباء— أحمد محمد كريري (@ahmed33416) ٢ يونيو ٢٠١٩
شركة الكهرباء من تاريخ التأسيس حتى اليوم لم توف حقوقنا كما تستوفي حقوقها..اتلفت الاجهزة وافسدت الاطعمة.. أملنا في ملك الحزم خادم الحرمين حفظه الله
وكشف الموقع أن الرياض هي الأخرى عانت من الأزمة حيث انقطعت الخدمة عن حي المونسية بمنطقة الرياض، وهو ما دفع الشركة للاعتذار عبر رسائل لمقدمي البلاغات والتأكيد على أن الانقطاع يعود إلى عطل عام في الشبكة الكهربائية، حيث يجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن، بحسب الموقع السعودي.
وأعلنت السعودية في فبراير/ شباط 2017 أن الشركة السعودية للكهرباء أنجزت جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.
آخر ماتوصل له العمل في مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء والتي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم.— مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 2, 2017
عبر: @sysysy222 pic.twitter.com/rSjOpYUrP4
ومن المتوقع أن تنتج المحطة 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018.
والمحطة الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.
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