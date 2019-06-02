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    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    غضب في السعودية بسبب مأساة الـ"10 ساعات"... والسلطات تعلق

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية في السعودية حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.

    وبحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية فإن الانقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات أمس السبت في مناطق جازان وعسير ونجران.

    ومن جانبه وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.

    ​وهو التوجيه ذاته الذي وجهه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأكد على أنه يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، وشكل فريقاً لمتابعة المشكلة.

    ​واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، وأرجعت ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.

    ​ووفقا لموقع "المواطن" "انهالت شكاوى المواطنين في مناطق عديدة غالبيتها في الجنوب بسبب انقطاع الخدمة، وكسر الآلاف صيامهم السبت على ضوء الجوالات والشموع في انتظار حل من الكهرباء لإعادة التيار وممارسة الحياة الطبيعية، إلا أن الشركة لم تتحرك — بحسب البعض- بالشكل المناسب لمواجهة هذه الأعطال المتكررة".

    ​وهاجم عدد من مستخدمي "تويتر" في السعودية المسؤولين في "كهرباء السعودية"، واستغاث أحدهم بالملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي. 

    ​وكشف الموقع أن الرياض هي الأخرى عانت من الأزمة حيث انقطعت الخدمة عن حي المونسية بمنطقة الرياض، وهو ما دفع الشركة للاعتذار عبر رسائل لمقدمي البلاغات والتأكيد على أن الانقطاع يعود إلى عطل عام في الشبكة الكهربائية، حيث يجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن، بحسب الموقع السعودي.

    وأعلنت السعودية في فبراير/ شباط 2017 أن الشركة السعودية للكهرباء أنجزت جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.

    ​ومن المتوقع أن تنتج المحطة 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018.

    والمحطة الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.

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    أخبار السعودية, السعودية
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