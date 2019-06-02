تصريح جديد بشأن حركة الطيران في مطار الملك عبد العزيز بجدة

وأشارت إدارة المطار إلى أن الحركة عادة لطبيعتها "بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

المسافرين الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة. — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) June 1, 2019

​وفي وقت سابق من مساء السبت أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تعليق حركة الملاحة الجوية.

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

المسافرين الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة. — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) June 1, 2019

​وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".