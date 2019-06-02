إصابة 18 شخصا في تفجير سياريتن ملغومتين بدرنة الليبية

أصيب 18 شخصا في مدينة درنة الليبية اليوم الأحد، إثر انفجار سيارتين.

وقال مصدر أمني إن السيارتين كانتا مفخختين، وتم وضعهما أمام إحدى الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي، واستهداف جزيرة عزوز بدرنة.

وأكد المصدر استقبال مستشفى المدينة للمصابين، حسب صحيفة الرياض السعودية.

إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة الليبية pic.twitter.com/rDy5bPeCFb — مصادر الاخبارية (@masaderr) June 2, 2019

وقال السكان في المنطقة لفرانس 24، إن التفجير الأول كان يعتقد أنه ألعاب نارية، إلا أن وجود الناس حول الوحدة العسكرية أدى للتأكد من تفجير سيارة مفخخة.

ومدينة درنة سيطر عليها الجيش الليبي في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت معقلا للإرهابيين وتبعد عن بنغازي 292 كم.