سيارات دفع رباعي تجوب دولة عربية ترفع صور الخميني و"حزب الله"

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "الميليشيات الحوثية تستعرض عناصرها داخل مدينة الحديدة بمشاركة سيارات دفع رباعي سلمت للحوثيين من الأمم المتحدة لنزع الألغام".

وأكد الإرياني، عبر حسابه على موقع "تويتر": أن "الميليشيات الحوثية تستعرض عناصرها داخل مدينة الحديدة بمشاركة سيارات دفع رباعي سلمت للحوثيين من الأمم المتحدة لنزع الألغام، وترفع صور الخميني وعلم حزب الله، بعد خمسة أشهر من اتفاق السويد الذي نصت بنوده على وقف إطلاق النار ووقف كل أشكال التعزيزات وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة".

— معمر الإرياني (@ERYANIM) June 1, 2019

وأوضح أن "الصور تثبت أن ما يسميهم المبعوث الدولي لليمن شرطة محلية وقوات خفر السواحل هم عبارة عن ميليشيات حوثية، وتؤكد تضليله المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع على الأرض الذي يشهد مزيدا من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الإيرانية".

— معمر الإرياني (@ERYANIM) June 1, 2019

​وسلم البرنامج التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، 20 سيارة لشريكه المركز التنفيذي لنزع الألغام (التابع لجماعة أنصار الله) بهدف دعم الجهود المستمرة في الحديدة (إزالة الألغام).