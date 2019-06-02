شاهد... مقطع فيديو يثير غضب المجتمع الكويتي

أصيب المجتمع الكويتي بصدمة بعدما تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم، يوثق لحظة العثور على طفل حي في حاوية القمامة بمدينة الجهراء.

ونشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أظهر الطفل داخل كيس، ملقى في الحاوية وهو يبكي.

العثور على لقيط في حاوية بالجهراء وتم نقله إلى المستشفى.. يذكر بأنه هذا الطفل يُعد هو اللقيط الرابع خلال شهر رمضان. pic.twitter.com/OsoPlcXrmt — المجلس (@Almajlliss) June 1, 2019

وتم نقل الطفل إلى المستشفى، وسط غضب من قبل الناشطين في المجتمع الكويتي، خصوصا مع تكرار هذه الحالة لعدة مرات.

الجهات الأمنية تعثر على طفل لقيط في مسجد بمدينة الصالحية في العاصمة #الكويت. pic.twitter.com/w0NGapU0u3 — المجلس (@Almajlliss) May 27, 2019

من جانبها كثفت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ومحاولة الوصول إلى الجاني.