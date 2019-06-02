مصر... مائدة إفطار العاصمة الإدارية في "غينيس" باعتبارها الأطول فى العالم

وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة "غينيس" في مصر، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن تسجيل المائدة تم بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل، وتنفيذ كل القياسات والمسوحات، التى تؤكد تخطى المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 3189.83 مترا.
وأعرب "مقلد" عن سعادته لتسجيل مائدة الإفطار، والتى شهدت احتفالية كبرى شارك فيها أكثر من 7 آلاف مصري، تناولوا الإفطار فيها، في مشهد كرنفالي كبير ومهيب يوضح بجلاء قوة الشعب المصرى وتآخيه.
تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة"— جريدة الفجر (@ElfagrNews) June 1, 2019
وبحضور ممثلين من #غينيس.. مصر تُقيم اليوم أطول مائدة إفطار رمضانية بـ #العاصمة_الإدارية بطول 3 آلاف متر وبحضور 7 آلاف مشارك وتشمل فقرات فنية لفنانين متميزين وشاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي pic.twitter.com/8ucwK6hoGd
وأكد أن مصر مازال لديها الكثير من الأرقام القياسية التى يمكن تسجيلها خلال الفترة القادمة، سواء فى المشروعات القومية أو على مستوى المواطنين، نظرا لما يملكه الشعب المصرى من إمكانيات في التحدي والتغلب على الصعاب.
#العاصمة_الادارية_الجديدة| التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار فى العالم بالعاصمة الإدارية#مصر_جميلة— مصر جميلة (@beautifulEgypt9) June 1, 2019
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ولفت إلى أن مصر حصلت على 3 أرقام قياسية فى أقل من شهر واحد، وهو رقم يحسب لمصر ويوضح أنها دخلت مرحلة جديدة من التميز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأرقام التى يتم الإعداد لها في مصر لدخولها الموسوعة قريبا.
وأشاد أحمد مقلد، بالتعاون الكبير الذى لمسه من الشركة المنفذة، ومن المسئولين فى العاصمة الإدارية لإخراج المشهد بأفضل صورة ممكنة.
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