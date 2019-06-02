رئيس العراق يؤكد للسفير الإيراني أن مواقف بغداد نابعة من استقلالية قرارها الوطني

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن مواقف بلاده نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الرامية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والأزمات.

بغداد — سبوتنيك. وقال صالح خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأحد، "مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والأزمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية العراقية عن صالح تأكيده، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تطويرها".

وشدد صالح على "المسؤولية التاريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع أي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، وأهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الأزمات"، لافتا إلى "ضرورة احترام سيادة الدول".

ولفت بيان الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء "بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين".

كانت بغداد عارضت البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة الذي ندد بتدخل "إيران" في شؤون الدول الأخرى، بما يعكس موقف العراق من الأزمة.