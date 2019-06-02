المضادات السورية تتصدى لسرب طائرات مسيرة غربي حماة

أعلن مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المضادات السورية تصدت لسرب طائرات مسيرة في محيط مطار جب رملة غربي مدينة حماة.