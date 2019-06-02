14 قتيلا و28 مصابا بتفجير سيارة مفخخة وسط أعزاز السورية

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، إثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمالي سوريا.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية لوكالة سبوتنيك، إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".

ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".

ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة: إن الانفجار الأول نجم عن تفجير سيارة بيك أب مفخخة بدورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذي يعمل تحت إمرة القوات الأمريكية في منطقة شرق الفرات، أثناء مرورها في "دوار النعيم" بالقرب من حديقة الرشيد، وأوقع قتلى وجرحى في صفوف الدورية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة التفجير وقامت بنقل المصابين إلى المشافي القريبة.

وأوضح المراسل أن الانفجار الثاني وقع بواسطة عبوة ناسفة تم تفجيرها على بعد عشرات الأمتار من موقع الانفجار الأول، على الطريق الواصل بين دوار النعيم والمشفى الوطني في الرقة.