الحوثيون في تهديد جديد بعد عملية عدن: لدينا المزيد

علق متحدث القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، على عملية استهداف جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حفلاً وعرضاً عسكرياً لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال العميد سريع في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "بعد عملية الليلة في عدن، ليس هناك مكان آمن لقوى الغزو والاحتلال سواء في داخل اليمن أو خارجه".

وأضاف: "كان عليهم ان يستوعبوا من قاعدة العند الدروس ولكن استخفافهم بالعقل اليمني سيوصلهم إلى الجحيم".

وتوعد سريع، بتنفيذ هجمات جديدة، قائلاً: "بنك الأهداف يتسع يوما بعد يوم ولدينا مزيد…".

وأعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الاثنين، شن هجوم جوي بطائرة قاصف 2 كي المسيرة على حفل وعرض عسكري لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في معسكر راس عباس التدريبي في مديرية البريقة غرب عدن.

ووفقاً للجماعة، أسفر الهجوم الجوي عن حدوث انفجار في المعسكر المستهدف.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.