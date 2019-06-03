تسجيل
02:50 03 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري

    المسماري يكشف عن مهمة للجيش الليبي في طرابلس خلال 48 ساعة

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00

    أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري مساء الأحد ، مقتل عدد من الإرهابيين خلال العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن هناك قوائم بأسماء إرهابيين قاتلوا ضد الجيش الليبي في بنغازي موجودين الآن في مدينة مصراتة.

    المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    المسماري: نرصد تحركات "داعش" جنوب غربي البلاد
    بنغازي– سبوتنيك. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي الليبية مساء الأحد، "عن مقتل الإرهابي، احمد سالم المعداني وهو عنصر سابق في كتيبة ليبيا الحرة سابقا في بنغازي، مشيرا بالوقت نفسه إلى "إصابة الإرهابي علي عياد الهاشمي، يوم السبت ، الذي هرب من بنغازي والتحق بالإرهابيين في مدينة مصراتة خلال عمليات الجيش في طرابلس".

    وتابع المسماري أن "الجيش الليبي لديه قوائم بأسماء وبيانات لعدة إرهابيين قاتلوا الجيش الليبي في مدينة بنغازي وانتقلوا للقتال في مصراتة بعد هزيمتهم في بنغازي"، مضيفاً بأن "عبدالسلام بورزيزة من ابرز الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال الـ 48 ساعة الماضية على أيادي الجيش الليبي في طرابلس".

    ونوه الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي بأنه ينبغي على " المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة ، سماع الحقائق التي تدين الجهات التي يدعمها ضد القوات المسلحة العربية الليبية".

    وأشار إلى أن "الإعلاميين الذين يقولون بأن الحرب في ليبيا بين الليبيين، عليهم أن يعوا أن الحرب في ليبيا بين أبناء ليبيا الحقيقيين والإرهاب الذي يستخدم أبناء الشعب الليبي في الحرب ضد الجيش في ليبيا".

    وقال المسماري "هناك إرهابي اسمه حسن الصالحين صالح الشاعري وهذا من أبرز وأخطر الإرهابيين في ليبيا وهو أول من أتى ببيعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق و ليبيا (داعش المحظور في روسيا و العديد من الدولة الأخرى)، مشيرا إلى أن "كل الإرهابيين المتواجدين في طرابلس تم رصدهم وإعداد قائمة  بهم جميعا، فضلا عن الذين فروا خارج طرابلس سواء لمدينة مصراتة أو تركيا أو قطر".

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    المسماري: سلاحنا الجوي حقق السيادة في المنطقة الغربية بالكامل
    وطالب المسماري خلال المؤتمر الصحفي "أبناء ليبيا الشرفاء أن يحذروا من دناءة تنظيم الإخوان في الحرب ضد الجيش الليبي"، موضحاً بأن "ما قام به الإرهابيين بنسب الطائرة التي أسقطها الجيش الليبي على أنها هم من أسقطوها وأنها تتبع للقوات المسلحة، كل تلك اإادعاءات لا صحة لها وهي لعبة رخيصة جدا من الإرهابيين ومن يدعمهم".

    وأشار الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي إلى أن القوات المسلحة تواصل تدميرها لتمركزات وآليات الإرهابيين على خط التماس في المعارك الدائرة لتحرير العاصمة طرابلس"، منوها أن الجماعات الإرهابية حاولت السبت القيام بهجوم مضاد على القوات المسلحة، لكن قوات الجيش صدت الهجوم وكبدت الجماعات الإرهابية خسائر فادحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 31 إرهابي على أيادي أبطال الجيش الليبي.. وأسر العديد منهم".

    وقال المسماري إن "القوات الجوية قامت بعملية أمداد للقوات البرية على طول خط العزيزية والساعدية والسواني والكريمية، واستهدفت عدة مراكز للعدو، فضلا عن رصدها تحركات لتنظيم "داعش" خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس، و قتل العديد من الإرهابيين في طرابلس الخميس الماضي بعد دخولهم العاصمة للمشاركة في الحرب ضد القوات المسلحة الليبية"، مضيفاً بأن "تنظيم داعش يحاول دعم قوات السراج من الناحية الإعلامية وكل الوحدات والتمركزات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤدي مهامها حسب المطلوب منها وبكل دقة".

    وختم المسماري قائلا، أن المناطق العسكرية التابعة للجيش الليبي تسير دوريات أمنية لرصد أي تحركات مشبوهة، وجميع مراكز التدريب العسكري تصقل جميع المنتسبين الجدد للمؤسسة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، وأن دوريات الحماية والحراسة والتأمين تؤدي واجباتها لرصد التحركات الإرهابية، كاشفا عن عمليات عسكرية مهمة للجيش الليبي في المحاور القتالية بطرابلس خلال 48 ساعة. 

    انظر أيضا:

    سلاح الجو الليبي يستهدف "مرتزقة تشاديين" في طرابلس
    قذاف الدم: ما يدور في طرابلس حرب بين جيش وعصابات
    ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 562 بينهم 40 مدنيا
    عضو الأعلى للدولة: بقايا نظام القذافي يؤيدون الاعتداء على طرابلس... والمشهد أقرب للحرب الأهلية
    خبير ليبي: الرهان على إجماع دولي لوقف إطلاق النار في طرابلس "غير وارد"
    الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس
    الجيش الليبي يعلن تقدمه في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس
    تدمير فندق بمقر مجلس النواب في طرابلس الليبية (صور)
    الكلمات الدلالية:
    اشتباكات طرابلس, العاصمة الليبية طرابلس, طرابلس, الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية
    نساء إنجلترا يركضن وراء الجبن...افتتاح طريق ثلجي في لبنان...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هل ستنظر دول الخليج العربي في مبادرة إيران حول معاهدة عدم الاعتداء؟
    هل ستنظر دول الخليج العربية في مبادرة إيران؟
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك