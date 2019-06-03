الجيش اليمني يعلن مقتل 3 من "أنصار الله" بتدمير موقع مستحدث شرق الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، قصفه موقعا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مدفعية قوات الجيش نجحت في تدمير موقع مستحدث للحوثيين شمال شرقي مطار الحديدة شرق المدينة، كانت تنصب عناصرهم فيه مدفعيات ثقيلة تستخدمها في قصف أحياء سكنية بالمدينة".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر عن تدمير الموقع، ومقتل ثلاثة من عناصر الحوثيين، وجرح آخرين كانوا فيه".

وأشارت إلى "تعرض أحياء متفرقة في مدينة الحديدة الساعات الماضية، إلى قصف مدفعي شنه الحوثيون بـ 17 قذيفة هاون بالتزامن مع استهداف بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة".

من جانبها، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، الجيش اليمني بقصف منزل في أطراف شارع الخمسين شمال شرقي مدينة الحديدة بـ11 قذيفة هاون.

وذكرت أن الجيش استهدف بعشرات القذائف قرية الشجن شمال شرقي مدينة الدريهمي "المحاصرة"، ما ألحق أضرارا بالمنازل، في حين شن قصفا مدفعيا آخر باتجاه دوار الجمال في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.