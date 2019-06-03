ترامب يطالب روسيا وسوريا وإيران بوقف القصف على إدلب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، كلا من سوريا وروسيا وبدرجة أقل إيران، بوقف على محافظة إدلب السورية.

موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على توتيتر: "نسمع أنّ روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، يشنون قصفا جهنّميا على محافظة إدلب السورية ويقتلون دون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الغرض منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من شهر أيار /مايو، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الحالي، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.