لجنة أطباء السودان المركزية: سقوط قتيل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة

قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمحتجين إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل كما أصيب عدة أشخاص آخرين خلال الهجوم الذي مازال مستمرا.

وقال شهود ومحطات تلفزيون عربية إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وسط طلقات نار فيما وصفه نشطون بأنها محاولة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، بحسب رويترز.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين عبر حسابه بموقع "تويتر" إن المجلس العسكري يحشد قوات في محاولة لفض الاعتصام.

ودعا التجمع في البيان المواطنين للتوجه إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، محملا المجلس العسكري المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه مليشيات بأوامره على حد وصف البيان.