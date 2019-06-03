سماع دوي إطلاق نار في أم درمان وإغلاق جسر يربط المدينة بالعاصمة

تدخلت قوات مشتركة من الشرطة والدعم السريع السودانية، اليوم الاثنين، لتمشيط مناطق واسعة من مدينة أم درمان ولمنع أي تجمعات في شوارعها، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي إطلاق نار في مدينة أم درمان السودانية قرب جسر شمبات، الذي يربط بين المدينة والعاصمة، والذي تم إغلاقه.

كما أشار المراسل إلى أن "دخان كثيف يتصاعد في سماء الخرطوم باتجاه ميدان الاعتصام مع سماع إطلاق الرصاص".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم الاثنين "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 5 شهداء".

وتابعت اللجنة: "مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، اليوم، أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر الاعتصام في العاصمة، فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن قوات الأمن أغلقت الشوارع وسط الخرطوم.

بدوره، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالبا بحماية المتظاهرين في الميدان.

وقال التجمع، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "المجلس العسكري يحشد قوات في محاولة لفض الاعتصام، داعيا المواطنين للتوجه إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومحملا المجلس العسكري المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه مليشيات بأوامره، على حد وصف البيان.