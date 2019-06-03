إعلان جديد من السعودية بشأن الطيار المفقود في الفلبين

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات البحث عن الطيار عبد الله الشريف، الذي فقد قبل أكثر من أسبوع.

وقالت السفارة في بيان لها، إن "وفدا رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة "ميندورو" الجاري البحث فيها عنه، للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية، واطلع على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه".

وأضافت السفارة أن "الوفد شارك في وضع الخطة التالية للبحث والتحري والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11منطقة برية، على أن تشمل المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة، مشيرةً إلى أنه نظراً للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف بنقلهم إلى مانيلا".

#بيان صحفي (2)

بشأن المواطن /عبدالله خالد الشريف الذي فقد الاتصال به في #الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية#أنت_الاهم #السفارة_السعودية_بالفلبين pic.twitter.com/XnDdoF9aGs — السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) June 2, 2019

وأكدت السفارة السعودية في الفلبين أنها "سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة، داعية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق".

وكانت طائرة تدريب فلبينية اختفت وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران، شوهدت آخر مرة على بعد 16 ميلا بحريا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم 3 فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.