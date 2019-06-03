فيديو يثير ضجة في باكستان بسبب سلوك عمران خان مع الملك السعودي

وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.
#ViDEO: #Saudi @KingSalman receives Pakistani PM @ImranKhanPTI at the venue of #IslamicSummit pic.twitter.com/LPd3BgOHOY— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) May 31, 2019
هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.
Someone should teach little bit ethics of Diplomacy to this man.— Shama Junejo (@ShamaJunejo) June 1, 2019
Meanwhile, it is heard that the Saudi king has cancelled meeting with Imran Khan because of his nonsensical attitude.
I though wish that it’s just a rumour since we have to beg a lot more
pic.twitter.com/iT13BzdQvc
واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.
Imran Khan said something to His Majesty King Salman bin Abdulaziz, walked out and left the interpreter to translate for the King.— Amna (@AmnaSuleiman) May 31, 2019
This is a hilarious sight. 😂😂😂 pic.twitter.com/RkllQDJH0r
كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة والتي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.
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