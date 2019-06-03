فيديو يثير ضجة في باكستان بسبب سلوك عمران خان مع الملك السعودي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو أظهر سلوك الرئيس الباكستاني عمران خان تجاه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال الأخير لخان أثناء قمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.

هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.

Someone should teach little bit ethics of Diplomacy to this man.

Meanwhile, it is heard that the Saudi king has cancelled meeting with Imran Khan because of his nonsensical attitude.

I though wish that it’s just a rumour since we have to beg a lot more



pic.twitter.com/iT13BzdQvc — Shama Junejo (@ShamaJunejo) June 1, 2019

واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

Imran Khan said something to His Majesty King Salman bin Abdulaziz, walked out and left the interpreter to translate for the King.



This is a hilarious sight. 😂😂😂 pic.twitter.com/RkllQDJH0r — Amna (@AmnaSuleiman) May 31, 2019

كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة والتي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.