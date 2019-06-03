بطريرك صربيا يرنم في الجامع الأموي بدمشق (فيديو وصور)

جال البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا، اليوم السبت، في حارات دمشق القديمة وطاف على أبرز رموزها الدينية والحضارية التي يعود بعضها إلى عهد المسيحية الأولى.

ووسط حضور شعبي احتفالاً بالضيف الكبير، سار البطريرك إيرناوس برفقة عدد من رجال الكنيسة الأورثوذوكسية في أحياء دمشق على خطا قديسين عاشوا قبل نحو ألفي عام في هذه الأحياء العتيقة، كالقديس حنانيا والقديس بولس الرسول، والقديس يوحنا الدمشقي وغيرهم الكثيرون.

© Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق

وزار البطريرك إيرناوس خلال جولته اليوم الجامع الأموي الكبير بدمشق حيث أنشد الترانيم الدينية أمام قبر القديس يوحنا المعمدان "النبي يحيى"، مبتهلاً إلى الرب أن يمنح الشعب السوري القوة لتحمل الآلام وأن تنعم هذه الأرض المقدسة بالسلام والمحبة بين أبنائها.

© Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق

وكان البطريرك إيريناوس وصل، صباح اليوم السبت، في زيارة رسمية على رأس وفد كنسي إلى العاصمة دمشق حيث شارك بقداس إلهي في الكنيسة المريمية مع أخوته بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي والبطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الطوائف المسيحية في سوريا.

© Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق

وفي كلمة له قال بطريرك صربيا: "يدهشني هذا الاستقبال المهيب على هذه الأرض والمدينة المقدستين وفرحتنا كبيرة لزيارة الكنيسة الأنطاكية العريقة المتجذرة في التاريخ والمتجددة رغم قدمها".

© Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق

وأشار بطريرك صربيا إلى ما تعرضت له بلاده صربيا من مآس نتيجة الحرب ولا تزال تعاني منها حتى اليوم كما عانت سورية مضيفا: "نأسف أن هذه الأماكن المقدسة لم تسلم على مر التاريخ واليوم أيضا في هذه الأحداث المؤسفة التي عصفت بها من الدمار الذى طال الحجر والبشر".

© Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق

بدوره بين البطريرك يازجي أن الصلاة هي من أجل سلام سوريا والعالم ومن أجل المتألمين والمهجرين والمخطوفين ومن بينهم المطرانان المخطوفان بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس وسط تعامى العالم عن غيابهما.

ورحب البطريرك يازجي بالبطريرك الضيف قائلا: "نستقبلكم اليوم مسيحيين ومسلمين لتروا الصورة الحق عن العيش الواحد بين كل الطوائف وتآخي الأديان وعراقة التاريخ ومحبة الناس وطيبتهم".

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق © Sputnik . Majed Badawi

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق © Sputnik . Majed Badawi

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق © Sputnik . Majed Badawi

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق © Sputnik . Majed Badawi

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق © Sputnik . Majed Badawi

البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق © Sputnik . Majed Badawi 1 / 6 © Sputnik . Majed Badawi البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الكنيسة المريمية في دمشق

وقال البطريرك يازجي: "على هذه الأرض خطا السيد المسيح ورسله وأخصاؤه وعلى مقربة منها حرمون يعانق تراب سورية وعلى قدميه الجولان السوري وبحيرته طبريا التي غسلت أرجل السيد المسيح وهذا نزر قليل مما تحمل هذه الأرض من قدسية وما يحمل أبناؤها من عراقة مسيحية مشرقية".

ومن المقرر أن يزور البطريرك إيرناوس والوفد الكنسي المرافق له خلال الزيارة عدة محافظات سورية وأديرة وكنائس مشاركا في إقامة الصلوات والقداديس على نية أن يحل السلام في سوريا والمنطقة.