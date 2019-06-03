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13:04 03 يونيو/ حزيران 2019
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    صورة من فيديو للقوات السودانية ترافق مدنيين في الخرطوم يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019 عندما تحركت قوات الأمن السودانية ضد معسكر الاعتصام في العاصمة وسمع دوي رشاشات وانفجارات وارتفع الدخان من المنطقة

    تفاصيل أخطر ساعات فض اعتصام الخرطوم... تسلسل زمني

    © AP Photo / AP Photo via AP video
    العالم العربي
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    تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، منذ فجر اليوم، اشتباكات دامية بين المعتصمين وقوات الجيش، بدأت بغارة على المعتصمين.

    متظاهرون سودانيون يستخدمون الإطارات المحترقة لإقامة حاجز في أحد الشوارع
    © REUTERS / STRINGER
    "أطباء السودان": ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات القيادة العامة إلى 9 أشخاص
    وحسب (أسوشيتد برس) تحركت القوات ضد معسكر الاعتصام في الخرطوم بعد مواجهة استمرت لأسابيع مع متظاهرين يسعون إلى الانتقال السريع إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرجل القوي عمر البشير في أبريل/ نيسان، ورصدت الوكالة الأمريكية أحداث اليوم التي جاءت كالآتي:

    6:25 صباحاً

    سمعت انفجارات ونيران المدافع الرشاشة الثقيلة في العاصمة السودانية الخرطوم، وقامت القوات بغلق الطرق المؤدية إلى معسكر اعتصام المحتجين الذين طلبوا الانتقال إلى الحكم المدني.

    وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" في الخرطوم استمرار الغارة حتى صباح الاثنين الباكر.

    9:30  صباحاً

    يقول زعماء الاحتجاج السوداني إنهم رصدوا على الأقل مقتل خمسة أشخاص، بعد هجوم قوات الأمن على اعتصام في العاصمة، حيث حاصرت القوات الموقع وأشعلوا النار في الخيام.

    ضباط الشرطة يهرولون في أحد شوارع الخرطوم بالسودان يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019 عندما تحركت قوات الأمن السودانية ضد معسكر الاعتصام في العاصمة وسمع دوي رشاشات وانفجارات وارتفع الدخان من المنطقة
    © AP Photo / Elmontasir Darwish
    ضباط الشرطة يهرولون في أحد شوارع الخرطوم بالسودان يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019 عندما تحركت قوات الأمن السودانية ضد معسكر الاعتصام في العاصمة وسمع دوي رشاشات وانفجارات وارتفع الدخان من المنطقة

    وقالت لجنة أطباء السودان، الاثنين، إنه لم يتم تحديد العدد. وقالت المجموعة إن الطاقم الطبي والجرحى حوصروا في العيادات بالمنطقة وطلبوا السماح لهم بالمغادرة.

    وقال الناشط دورا جامبو، إن قوات الأمن "استخدمت الأمطار الغزيرة أمس حتى الصباح الباكر لتفريق الناس".

    وجاء هجوم الجيش على المتظاهرين الذين يسعون إلى الانتقال السريع إلى الحكم المدني، بعد فترة طويلة من الزمن في أعقاب الإطاحة في أبريل/ نيسان بالرئيس عمر البشير القوي.

    وحسب "أسوشيتد برس"، فإن مقاطع الفيديو التي يتم بثها عبر الإنترنت تظهر المحتجين يقفون عند حواجز منخفضة من الطوب في الشارع، ثم يتم إرجاعهم من قبل قوات الأمن الذين يرتدون ملابس زرقاء وهم يحملون العصي.

    واصطف الجميع عند الخيام حيث كان صوت إطلاق النار يملأ الهواء.

    10:15  صباحاً

    قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان شمس الدين الكباشي في العاصمة الخرطوم، في تعليق، إن الجيش كان يستهدف ما يعتبرها عناصر إجرامية بالقرب من الاعتصام، وقال إنه كان هناك عدد من الأشخاص، وأن الاشتباكات وقعت بين قوات الأمن وهؤلاء الأشخاص.

    مدنيون في أحد شوارع الخرطوم بالسودان وتصاعد أعمدة الدخان يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019 عندما تحركت قوات الأمن السودانية ضد معسكر الاعتصام في العاصمة وسمع دوي رشاشات وانفجارات وارتفع الدخان من المنطقة
    © AP Photo / Elmontasir Darwish
    مدنيون في أحد شوارع الخرطوم بالسودان وتصاعد أعمدة الدخان يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019 عندما تحركت قوات الأمن السودانية ضد معسكر الاعتصام في العاصمة وسمع دوي رشاشات وانفجارات وارتفع الدخان من المنطقة

    وفي نفس المنطقة قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة ، على أيدي قوات الأمن في الأيام الأخيرة.

    10:20  صباحاً

    تدعو السفارة الأمريكية في السودان قوات الأمن السودانية إلى وقف "هجماتها على المتظاهرين والمدنيين الآخرين".

    وقالت السفارة عبر "فيس بوك" إن محاولات القوات السودانية الواضحة للتحرك ضد معسكر الاحتجاج المستمر منذ أشهر في العاصمة "خاطئة" وأنها تحمل المجلس العسكري الانتقالي في البلاد مسؤولية هذه الهجمات.

    وقال السفير البريطاني في الخرطوم في رسالة على حسابه على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء إطلاق النار المكثف الذي أسمعه خلال الساعة الأخيرة من مقر إقامتي وتقارير بأن قوات الأمن السودانية تهاجم الاعتصام مما أسفر عن سقوط ضحايا". وكتب "لا مبرر لهذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".

    11:40  صباحاً

    يقول منظمو الاحتجاج السوداني إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في غارة الجيش على معسكر الاعتصام ارتفع إلى 9.

    وقالت لجنة الأطباء السودانيين يوم الإثنين إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع وكان من الصعب حسابه.

    وتقول المجموعة إن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح، العديد منهم بنيران الأسلحة النارية، وأن الموظفين الطبيين والجرحى محاصرون داخل العيادات في منطقة الاعتصام.

    واستمر الاعتصام بضعة أسابيع حيث يختلف المدنيون والمسؤولون العسكريون حول تشكيل الحكومة الانتقالية.

    وأطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.

    ويصر المحتجون على أنه لا ينبغي إجراء انتخابات قبل حل جميع التنظيمات الاجتماعية والسياسية لحزب البشير القديم وتطهير جميع مؤسسات الدولة.

    انظر أيضا:

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    أخبار السودان, اعتصام القيادة العامة, اعتصام, المجلس العسكري السوداني, متظاهرون, الخرطوم, السودان
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