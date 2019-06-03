علاوي يوجه رسالة خطية عاجلة إلى الملك سلمان

وجه زعيم ائتلاف الوطنية في العراق، إياد علاوي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلةً إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة القمة العربية حول التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وحذر علاوي من خلال رسالته من التصعيد في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة بين الدول مبنية على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وجهت رسالة خطية عاجلة الى @KingSalman والسيد @antonioguterres

والسيد امين عام

@arableague_gs

والسيد الامين العام @oicarabic

حذرت خلالها من التصعيد في المنطقة، واكدت ضرورة ان تكون العلاقة بين الدول مبنية على اساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى — Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 3, 2019

وكانت بغداد قد عارضت البيان الختامي الصادر من القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة الذي ندد بتدخل "إيران" في شؤون الدول الأخرى يعكس موقف العراق من الآزمة.

واجتمع قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، بناء على دعوة الملك سلمان، في 19 مايو/ أيار، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين، يوم الخميس، 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

رئيس الجمهورية @BarhamSalih: المنطقة بحاجةٍ الى استقرار ٍ مبني على منظومةٍ للأمن المشترك، يعتمدُ احترامَ السيادة و عدمَ التدخلِ في الشؤون الداخلية، ونبذَ العنف والتطرف، فامننا مشتركٌ و متلازمٌ على صعيد المنطقة. pic.twitter.com/oMzHLQkIOB — المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية (@IraqiPresidency) May 31, 2019

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مدح الموقف العراقي وإدانته، وذهب البعض إلى أن دول الخليج تتحمل المسؤولية عن تخليها للعراق لسنوات طويلة، بينا أشار البعض إلى أن الأمر سيؤثر على العلاقات المستقبلية وخاصة عمليات الاستثمار التي كانت متوقعة بين السعودية والعراق.