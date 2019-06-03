بعد ضجة سلوكه مع الملك سلمان... عمران خان يرفع أصبعه في وجه ولي العهد (فيديو)

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع "تويتر" مقطع فيديو يجمع بين الرئيس الباكستاني عمران خان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر في هذا الفيديو عمران خان وهو يجلس بجوار محمد بن سلمان، وهو يشير له بأصبعه، وهو ما فسره البعض بأنها قد تبدو كإشارات منفعلة أو غاضبة.

لكن قناة "العربية"، عند نشرها ذلك المقطع، قالت إن اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الباكستاني، كان "وديا" إلى أقصى درجة.

وزیراعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آو آئی سی اجلاس میں مصافحہ کرتے ہوئے ،#PrimeMinisterImranKhan #Pakistan🇵🇰 #SoudiArabia🇸🇦 #OICSummit pic.twitter.com/uGYbyxouRW — Siasat.pk (@siasatpk) June 1, 2019

كما أظهرت صور أخرى عمران خان ومحمد بن سلمان وهما يبتسمان ويضحكان مع بعضهما البعض.

وكانت ضجة في باكستان قد ظهرت على مواقع التواصل بعد تداول فيديو أظهر سلوك الرئيس الباكستاني عمران خان تجاه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال الأخير لخان أثناء قمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.

وزیراعظم عمران خان اور سعودی پرنس محمد بن سلمان کے درمیان خوشگوار ملاقات😍😍 pic.twitter.com/KIJVdpEafR — Munni Pti (@Munnipti) May 31, 2019

هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.

واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة التي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.