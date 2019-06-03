وزارة الدفاع القطرية تنشر صورة عسكرية استثنائية للأمير تميم

نشرت وزارة الدفاع القطرية، صورة لأمير البلاد، تميم بن حمد، وهو داخل إحدى الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو القطري.

نشرت الوزارة الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وجاء معها تعليق "امتلاك قطر لطائرات الرافال يعزز من قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية".

وأطلقت الوزارة اسم "العاديات"، على سرب الرافال القطري، ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية.

إمتلاك قطر لطائرات الرافال

تعزز من قدرات القوات الجویة

الأمیریة القطریة#رافال_العادیات#القوات_الجوية_الأميرية_القطرية pic.twitter.com/hspX6Fzjc4 — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) June 3, 2019

وفي مايو/ أيار 2015، وقعت الدوحة مع باريس اتفاقية لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية.

وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على يد مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.