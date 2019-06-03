لجنة أطباء السودان المركزية: جثث عدد من المحتجين تطفو على سطح النيل

قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح النيل عقب فض اعتصام الخرطوم بالقوة من قبل المجلس العسكري صباح اليوم.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن" عدد من الثوار سقطوا شهداءً على أرض ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة وتم التخلص منهم في النيل".

وتابع البيان "هناك بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل".

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.

#Sudan 🇸🇩: regime forces are patrolling the streets of #Khartoum, forcing people to get out of their car so they can beat them up.#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/RofW4XA5ql — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 3, 2019

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر حراك شعبي.

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.