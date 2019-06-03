مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى الخرطوم بسبب "أحداث السودان"

قررت شركة مصر للطيران إلغاء بعض الرحلات التي كانت متوجهة إلى السودان اليوم الإثنين.

صرح مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران أنه نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855 التي كان مقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت القاهرة)، بحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأشار المصدر إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أي جديد في هذا الشأن.

وبحسب المصدر تهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين ضرورة مراجعه مركز اتصالات مصر للطيران الـ call Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر حراك شعبي.

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.