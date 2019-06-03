الأمم المتحدة تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المعتصمين في الخرطوم

أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المعتصمين في الخرطوم، وطالبت ببيان لها بتمكين الجميع من تلقي الرعاية الطبية.

جنيف- سبوتنيك . أدانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، استخدام القوة ضد المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم، ما أسفر عن وقوع قتل ومصابين.

وشددت في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين على أن حرية التجمع السلميّ والتعبير مبدأ أساسيّ متجذّر في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت باشيليت، "لقد شكّل المتظاهرون في السودان خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر إلهام للجميع، على وقع تظاهرهم السلميّ وتحاورهم مع المجلس العسكريّ الانتقاليّ. وندين بأشدّ العبارات الاستخدام المفرط للقوّة خلال الاحتجاجات.

وأضافت أن "التقارير أشارت إلى أنّ قوّات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة بالقرب من المرافق الطبيّة وفي داخلها حتى، ما يثير أقصى درجات القلق. نحثّ قوات الأمن على وقف هذه الهجمات على الفور، وضمان وصول الجميع الآمن وبدون أيّ عوائق إلى الرعاية الطبيّة".

كما دعت باشيليت مجددا السلطات الانتقالية في السودان على العمل من أجل ضمان الانتقال إلى إدارة مدنية في البلاد بأسرع وقت.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح نهر النيل عقب فض اعتصام الخرطوم بالقوة من قبل المجلس العسكري صباح اليوم.

ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن" عدد من الثوار سقطوا شهداءً على أرض ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة وتم التخلص منهم في النيل".

وتابع البيان "هناك بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل".

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادته لمحاكمات عادلة.