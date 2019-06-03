دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر... و3 دول تفطر الأربعاء

وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر.
#محمد_بن_راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد… عيد خير ورحمة وسلام.. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال.. ويعيده علينا وعليكم باليمن والبركات.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 3, 2019
@HHShkMohd
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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6gzEoPyfHA
وعلى ذات الصعيد، أعلنت كل من الأردن وفلسطين ومصر، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الاثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.
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