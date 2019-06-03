لبنان... مقتل رجلي أمن في هجوم على دورية بمدينة طرابلس

قتل شرطي وأصيب عسكريان على الأقل في هجوم استهدف سيارة لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس شمال لبنان.بشمال البلاد مساء اليوم الاثنين.

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي تعرضت لهجوم بقنبلة في طرابلس، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن برتبة عريف وإصابة اثنين بجروح".

وأضاف المصدر أن إطلاق نار سمع في عدد من شوارع المدينة، لافتا إلى أن وحدات من الجيش وقوى الأمن طوّقت المكان بحثا عن المجموعة التي نفذت الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المجموعة التي قامت بالهجوم يقودها شخص يدعى عبد الرحمن مبسوط، الذي يرجح انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. (التنظيم محظور في روسيا وبعض الدولي).

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن إطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن.

وأشارت إلى أن مصدر أمني ذكر أيضا أن اثنين من قوى الأمن الداخلي قتلا.