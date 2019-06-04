من جوار البيت الحرام... الملك سلمان يغرد للعالم أجمع

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت، يوم أمس الاثنين، المتمم لشهر رمضان، واليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.
أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
وغرد الملك سلمان: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير".
وأضاف العاهل السعودي: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك".
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