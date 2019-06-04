من جوار البيت الحرام... الملك سلمان يغرد للعالم أجمع

حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تهنئة العالم أجمع بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت، يوم أمس الاثنين، المتمم لشهر رمضان، واليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019

وغرد الملك سلمان: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير".

وأضاف العاهل السعودي: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك".