الحوثي: المرتزقة رأوا "‎هلال ريال سلمان"... وأنصح السعودية بعزل القضاة

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، ليل الاثنين، إن "المرتزقة رأوا ‎هلال ريال سلمان بعكس لجنة هلال ‎النظام السعودي التي تحدثت في المقطع (قناة العربية) عن ‎تعذر رؤية الهلال".

وأضاف: "يقال حكومة المرتزقة معيدين في الرياض وبرلمانهم صائم في القاهرة. ودعا هادي وحكومته إلى مراجعة إعلانهم، أنصح الأخوة تحت الاحتلال أن يحسبوها صح بينهم وبين عالم السر وأخفى".

وتابع الحوثي مخاطبا حكومة هادي: "اعلموا أن معرفة الحقيقة والتأكد من سلامة واستقلالية علماء اليمن الذين لا يمكن أن يقولوا غُمَّ وهو لم يُغَمّ أولى بالاتباع".

كما انتقد تراجع السعودية عن تعذر رؤية الهلال فلكيا. وقال: "عندما يفشل التليسكوب في رؤية الهلال ولم تثبت الرؤية لديهم بمراصدهم، مع أن رؤيته تكون ممكنة أو غير ممكنة جغرافيا للجميع، وتعلن اللجنة ذلك، ثم لا تعتمد المحكمة السعودية على ذلك، هل هذا يعني أنه تشكيك في عدالة اللجان التي وضعوها، وتشكيك بمراصد وبعلماء الدول الأخرى في مصر ‎اليمن وغيرهما أم لا؟".

وأضاف: "‌‌‌‌‌‏أنصح السعودية بعزل القضاة، فقد أظهرت فشل النظام في جمع المسلمين، ولم تعتمد شهادة لجان المراصد بعدم الرؤية. وكان الأولى بالمحكمة رفض من يدعي رؤيته بالعين المجردة، فلجان المراصد أهل عدالة وخبرة، وقد أعلنوا لوسائل الإعلام عدم الرؤية. والهلال ما هل واشتهر بين الناس لا ما رئي".

وتشهد كل من سوريا واليمن والعراق انقساما بشأن بداية عيد الفطر لعام 1440 هجرية، وهو مظهر يعكس الأوضاع في تلك الدول العربية.

في سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الاثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، 5 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب وكالة "سانا" للأنباء.

بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان، "إنه نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة المعترف بها، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

بينما قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وتخوض حربا ضد القوات الموالية للحكومة، دخلت عامها الخامس.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان.

وفيما أعلنت كل من السعودية، البحرين، الإمارات، قطر والكويت، أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن، ليبيا، أن الأربعاء هو بداية العيد، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

ويوافق الإثنين اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان في كل من المغرب، سلطنة عمان، باكستان، بنغلاديش، الهند وسلطنة بروناي، لذا ستتحرى تلك الدول، اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال.