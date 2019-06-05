الإعلام الأمني يعلن مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف بمحافظة الأنبار العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابين وتدمير وكرا للإرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الأنبار.