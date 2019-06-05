نائبة وزير الخارجية الأمريكي تعلن عن اجتماع مقرر بين واشنطن وموسكو بشأن الحد من التسلح

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا تومبسون، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر عقد اجتماعات لمراقبة الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت تومبسون في مقابلة مع موقع الدفاع الأول: "لدينا منتدى منفصل للمناقشات الثنائية [بين الولايات المتحدة وروسيا]، أتوقع عقده على مستوى مختلف. لدينا بعض المناقشات في المستقبل".

بالوقت نفسه لم تحدد نائبة وزير الخارجية الأمريكي متى وأين ستعقد هذه الاجتماعات.

وتشارك توبسون في منتدى دولي في سنغافورة هذه الأيام. وردا على سؤال لماذا لم تناقش مسألة تمديد معاهدة ستارت على هامش الحدث مع زملائها الروس، قالت نائبة وزير الخارجية "لم يكن هذا بالمستوى".

يذكر بأن ترامب كان أعلن، في وقت سابق، عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في 2 شباط/فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، وأضاف بأن روسيا لن تدخل في سباق التسلح الباهظ لموسكو.

في الوقت نفسه، أكد بوتين أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "تبقى على الطاولة والأبواب مفتوحة.