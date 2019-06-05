أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان

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أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان.