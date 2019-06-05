"أنصار الله" تعلن قنص 15 جنديا يمنيا قبالة منفذ حدودي مع السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، قنص 15 عسكريا يمنيا قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، إن وحدات القناصة في الجماعة والقوات الموالية لها، قنصت 15 جنديا يمنيا في مواقع متفرقة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.

في سياق آخر، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم " أنصار الله "، أن الجماعة أعطبت مدرعتين بصاروخين موجهين في أبواب الحديد بعسير، كما دمرت مدرعة ثالثة في مجازة الشرقية.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، في 30 يوليو العام الماضي، السيطرة على سلسلة جبال أبواب الحديد التابعة إداريا لمديرية باقم شمال صعدة، سبقها في 5 مايو من ذات العام، السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة في المديرية ذاتها الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.