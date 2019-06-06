اليمن... الجيش يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 بقصف لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين، بقصف شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، بأن "الحوثيين نفذوا قصفا مكثفا بقذائف المدفعية منها بي 10 ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة على مواقع للعمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة جنود آخرين".

وأشار إلى "أن قصف الحوثيين يأتي بالتزامن مع دفعهم بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الجبلية".

من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجيش اليمني قصف إحدى المزارع في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، واستهدف بالرشاشات المتوسطة مطار الحديدة الدولي.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.