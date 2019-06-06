لافروف حول قرار الجمعية البرلمانية الأوروبية: أوروبا لا تريد اتباع أهواء الكارهين لروسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدول الأوروبية القوية أدركت أن سياسة الكراهية لروسيا تؤدي إلى نتائج عكسية، فهي لم تعد ترغب أن تتبع الأهواء، التي تجسدها الأقلية الكارهة لروسيا، وقد أصبح ذلك واضحا، بما في ذلك في قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن البرلمانيين الروس.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع المؤسسة الإعلامية: "أر بي كا" الروسية: "في الاتحاد الأوروبي، يمثل الكارهون لروسيا أقلية، لكن هم بالذات، الذين يتاجرون بمبدأ التضامن والإجماع، هم الذين كانوا يقررون حتى وقت قريب سياسة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تجاه روسيا، والآن أصبح من الواضح للدول الأوروبية القوية، أن هذه السياسة تأتي بنتائج عكسية، ولم تعد ترغب أن تتبع الأهواء، التي تجسدها الأقلية الكارهة لروسيا، وقد تم توضيح ذلك في القرارات التي اتخذت مؤخرا في لجنة وزراء مجلس أوروبا، ومن منذ أيام، في هيئات العمل التابعة للجمعية البرلمانية التي تهدف لوقف التمييز ضد البرلمانيين الروس".

هذا واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في وقت سابق، قرارا بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/يونيو الحالي. ويقترح القرار أيضا، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه "في حالة وجود تحد أو مراجعة للتفويض، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في التحدث، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها"، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.

ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق المهمة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية — لجنة الوزراء — بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.