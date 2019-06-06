تسجيل
07:17 06 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 10 أغسطس/ آب 2018

    البحرية الليبية: المنظمات الدولية المختصة بشؤون المهاجرين لا تقدم الدعم المناسب

    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق الليبية العميد أيوب قاسم، اليوم الخميس، أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، لا تقدم الدعم المناسب لليبيا لمكافحة ظاهرة المهاجرين".

    طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "دورياتنا تخرج في عمليات بحث وإنقاذ بأقل ما يمكن من دعم لوجيستي وخاصة في ما يتعلق بالتموين، الذي لا يتوفر لأفراد أطقم دوريتنا في الأغلب بالشكل الكافي والمأمول ولا يتم حساب من يتم إنقاذهم من المهاجرين غير شرعيين لقلة الإمكانيات لدينا".

    مهاجرون في مياه المتوسط
    © flickr.com / Niklas-B
    إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
    وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن "تلك الإمكانيات من المفترض أن يتم توفيرها من قبل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة العاملتين في ليبيا، واللتين يتم دعمهما من قبل الأمم المتحدة، ومن قبل الاتحاد الأوروبي تحت بند دعم ليبيا في مسألة مكافحة الهجرة غير شرعية"، مضيفا بأن "للأسف ما تقدمه وتنفقه هاتان المنظمتان على المهاجر غير شرعي وعلى دعم ليبيا لا يتناسب البتة مع ما نسمع من دعم يأتيهما ويتحصلان عليه باسم المهاجر غير شرعي تارة، ودعم ليبيا تارة أخرى للمساعدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية والتي تقدم من الاتحاد الاوروبي أو من غيره وكذلك لا تتناسب مع ما يدعيانه عبر وسائل الإعلام، أو مع ما ينشرانه في تقاريرهما".

    وطالب قاسم من "السلطات الليبية المختصة محاسبة هذه المنظمات ومتابعتها مع الجانب الأوروبي والأممي والضغط لتحصيل حقوق الدولة الليبية فيما يتعلق بجهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية".

    واوضح إلى أن:

    "حادثة يوم أمس الأربعاء وإنقاذ 82 مهاجرين غير شرعي تقطعت بهم السبل في البحر، مع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طوال، عند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية واسعافات أولية وبشكل سريع، وعاجل وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها التي تدعي بأنها تهتم بالمهاجر غير شرعي، وكذلك دعم أطقم دورياتنا كحق من حقوق ليبيا عليهم"، موضحا بأن "ما نلاحظه أن المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية تأتي إلى حيث رصيف تراكي زوارق الدورية بعد عمليات إنقاذ شاقة".

    وأشار الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن "عندما تأتي تلك المنظمات على الرصيف يجلبون معهم إعلامهم لتصويرها ونشره صورة ومقاطع فيديو عبر وسائلهم والوسائل الداعمة لهم، كدليل لإنجازهم العظيم لصالح المهاجر غير شرعي الغلبان ملائكة أتت لتمد له يد العون على الرصيف لتقدم له في النهاية كيس لا يتعدى سعر ما بداخله دراهم معدودة يسمونها بالسلة الغذائية وبعض من مواد التنظيف".

    انظر أيضا:

    مقتل 3 أطفال وفقدان 100 شخص بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة ليبيا
    ليبيا: استمرار التحقيق في حادث انقلاب ناقلة مهاجرين غير شرعيين
    انتشال 31 جثة بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
    تأكيد مقتل سبعة مهاجرين في البحر المتوسط قبالة ليبيا
    البحرية الإيطالية تنقذ مهاجرين قبالة ساحل ليبيا
    سفينة الإنقاذ "أكواريوس" لن تعيد مهاجرين إلى ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    مهاجر غير شرعي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المغنية تايلور سويفت خلال الحفل الغنائي 2019 iHeartRadio Wango Tango في كاليفورنيا، 2019
    أغنى مغنيات العالم وفق "فوربس"
    لماذا تصر البحرين على تمرير مؤتمر أمريكا الاقتصادي
    إذا كانت فلسطين غير حاضرة... لماذا تستمر "ورشة البحرين"
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك