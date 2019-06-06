أردوغان يجري اتصالا مفاجئا بالملك سلمان... ماذا قال له العاهل السعودي

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعرب "خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".
#عاجل_واس #خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية #تركيا.https://t.co/qTwy9ifNGA#واس pic.twitter.com/lbu06bPUNQ— واس (@spagov) June 5, 2019
وتشهد العلاقات التركية — السعودية، حالة من التوتر، بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، وقطع العلاقات السعودية مع قطر التي تعتبر الحليف الأول لتركيا.
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