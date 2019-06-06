السعودية تنشر فيديو يوثق عملية إنقاذ "البحار الإيراني"

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس"، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة نقل التحالف العربي أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" الرابضة قرب ميناء الحديدة اليمني.

ويوثق الفيديو طائرة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وهي تنقل المريض الإيراني وتقدم له الإسعافات الأولية، وهو على سرير طبي إلى المستشفى العسكري بجازان جنوبي المملكة.

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن ": إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بـ #جازان.#واس pic.twitter.com/F96CQME1s0 — واس (@spagov) June 5, 2019

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.

بدوره، اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد على الحوثي، التحالف العربي بتهديد حياة سكان مدينة الحديدة غرب اليمن، بقصفه محطة المياه، ساخرا في الوقت نفسه من إعلان التحالف تنفيذ عملية إنسانية قبالة سواحل المحافظة بإنقاذ بحار إيراني بعد تدهور حالته الصحية.

وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "قصف العدوان محطة الزبارية للمياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة والتي تغذي 80 بالمائة وألحق بها أضرارا مادية بالغة وهي جريمة حرب". وأضاف: "وفي نفس الوقت يطلق التصريحات أنه قام بخطوة إنسانيه لإنقاذ أحد بحارة إيران".

وتابع، متسائلا: "فكم الفرق بين قتل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مدينة بعمليته العسكرية وإنقاذ واحد".