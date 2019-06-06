وزير الخارجية القطري: المنظومة الإقليمية اهتزت بسبب "الحصار"

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه "لا يوجد أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية والمبادرة الرئيسية كانت من الكويت".

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، من منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، إن "المنظومة الإقليمية اهتزت بسبب الحصار الذي فرض على قطر"، وذلك حسب قناة "RT".

وأشار إلى أن "قطر تجاوزت كافة التحديات التي أوقعها الحصار"، لكنه أكد وجود صعوبات اجتماعية كالعوائل التي شتت وعدم القدرة على الذهاب للأماكن المقدسة في السعودية.

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

بالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأكد أن "قطر تعزز مشاركتها في هذا المنتدى لأنها ستشارك بصفة "ضيف شرف" في هذا المنتدى في العام 2020، وهي تشارك هذا العام على مستوى عال، مشددا على أن "الحوار مستمر وبناء مع روسيا ونتطلع لتنمية العلاقات معها".